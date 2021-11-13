В Берлине состоялись соревнования по тхэквондо

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Традиционная корейская борьба тхэквондо начала распространяться по всему миру задолго до К-рор и южнокорейских сериалов, положив начало корейской культурной волне «халлю». 13 ноября в Берлине после годового перерыва, вызванного пандемией COVID-19, прошли международные соревнования по тхэквондо. Церемония начала соревнований открылась исполнением государственного гимна РК. Затем мэр Берлина Майкл Мюллер произнёс торжественную речь, поприветствовав участников, их семьи и друзей, которые пришли на спортивное мероприятие. Затем выступили южнокорейские музыканты и танцоры. Затем последовало выступление берлинской демонстрационной команды по тхэквондо, сопровождавшееся громкими аплодисментами. Шестые по счёту соревнования по тхэквондо собрали более 200 спортсменов из пяти европейских стран, как взрослых, так и детей. По словам 11-летней участницы соревнований, которая начала заниматься тхэквондо три года назад, ей нравится это боевое искусство, потому что оно позволяет ей продемонстрировать свою силу. Таким образом, тхэквондо позволяет объединять людей без ограничения по национальности или возрасту, несмотря на пандемию коронавируса.