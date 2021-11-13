Президент РК посетил церемонию наименования плавучего завода СПГ

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15 ноября президент РК Мун Чжэ Ин посетил церемонию наименования плавучего завода по производству сжиженного природного газа (СПГ), который направится в Мозамбик. Церемония состоялась на верфи компании Samsung Heavy Industries на острове Кочжэдо. Плавучий объект, стоимость строительства которого составила 2,5 млрд долларов, получил название Coral-Sul. Глава государства отметил, что плавучий завод по производству СПГ станет символом дружбы и сотрудничества между РК и Мозамбиком, у побережья которого он будет работать. На церемонии присутствовал также президент Мозамбика Филипе Хасинто Ньюси, находящийся с визитом в РК. Платформа длиной 432 метра, шириной 66 метров может перерабатывать 3 млн 400 тыс. кубических метров газа в год. Партнёром Мозамбика по разработке месторождения газа является Корейская газовая корпорация (KOGAS).