Объявление об окончании Корейской войны – шаг к денуклеаризации Севера

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Предложенное Сеулом объявление о прекращении Корейской войны станет шагом к денуклеаризации Севера. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РК Чхве Чжон Гон, выступая 15 ноября на форуме в Вашингтоне, который был организован Корейским фондом и Центром стратегических и международных исследований. Мирный процесс «может быть долгим, трудным и даже мучительным», поэтому необходимо разработать структуру, «от которой никто не сможет легко уйти», - добавил Чхве Чжон Гон, подчеркнув, что будет необходимо убедить Пхеньян в необходимости денуклеаризации. Объявление об окончании Корейской войны поможет вернуть Северную Корею за стол диалога, одновременно создав «необратимый» процесс денуклеаризации Корейского полуострова. «Оно станет важной отправной точкой для двух Корей и США в формировании нового порядка, открыв площадку для диалога по денуклеаризации и мирных переговоров»,- сказал Чхве Чжон Гон. Объявление об окончании Корейской войны превратит «ненормально долгое перемирие в режим мира», - добавил он. Замминистра иностранных дел РК прибыл в Вашингтон 14 ноября для переговоров со своей американской коллегой Уэнди Шерман. Он также примет участие в трёхсторонних переговорах с участием Шерман и их японского коллеги Такэо Мори.