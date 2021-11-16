В РК новый максимум тяжёлых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 15 ноября в стране зарегистрированы 2.125 новых случаев COVID-19. Число инфицированных превышает две тысячи семь дней подряд, и органы здравоохранения опасаются более мощного всплеска заболеваемости в связи с вводом в действие схемы «жизнь с COVID-19». Она предусматривает возможность личных встреч с участием до 10 человек, независимо от наличия прививок. Ежедневное число заболевших превышает тысячу уже пятый месяц, с 7 июля текущего года. Особое беспокойство медиков вызывает рост числа пациентов, находящихся в тяжёлом и критическом состоянии. 15 ноября их число достигло самого высокого показателя с начала пандемии – 495 человек. Данный показатель близок к критическому, поскольку медицинские учреждения способны лечить не более 500 тяжелобольных пациентов. Общее число заражённых с начала пандемии – 399.591 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умерли ещё 22 человека. Общее число умерших – 3.137 человек. Коэффициент смертности 0,79%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 81,1% населения страны, 77,5% населения вакцинированы полностью.