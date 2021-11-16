Лидер КНДР впервые за месяц появился на публике

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Лидер КНДР Ким Чон Ын посетил с инспекцией город Самчжиён на северо-западе страны, где ведётся крупное строительство. Он «лично ознакомился с ходом третьего, заключительного этапа строительства»,- сообщило 16 ноября агентство ЦТАК. Ким Чон Ын сказал, что строительство доказало «железную волю государства достичь процветания по собственному плану и собственными усилиями». Он отметил также, что Самчжиён может служить ориентиром для других регионов страны. Массовый строительный проект включает «сооружение жилых домов для тысяч семей, общественных и производственных зданий, учебных заведений, систем водоснабжения и канализации, дорог, лесонасаждений, озеленения и энергосистемы»,- говорится в сообщении ЦТАК. Строительство Самчжиёна первоначально планировалось завершить в три этапа к 2020 году, к 75-й годовщине основания Трудовой партии Кореи. План не был реализован своевременно из-за жёстких санкций и длительного закрытия границ. Северокорейский лидер появился на публике после 35-дневного отсутствия. В последний раз он выступал с речью на оборонной выставке в Пхеньяне 11 октября. Это был второй по продолжительности период, когда Ким Чон Ын не попадал в поле зрения общественности с момента его прихода к власти после 39-дневного отсутствия в 2014 году. Как сообщили в министерстве по делам воссоединения РК, с начала этого года северокорейские СМИ 72 раза сообщили об общественной деятельности Ким Чон Ына. 46 сообщений касались политических событий, 15 - военных, 6 - экономических. В прошлом году за тот же период было 23 сообщения.