РК на 18-м месте в Индексе прозрачности оборонного сектора

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РК заняла 18-е место среди 85 стран в Индексе прозрачности оборонного сектора (GDI), который опубликовала 16 ноября международная антикоррупционная организация Transparency International. РК набрала 59 баллов по 100-балльной шкале, получив оценку C. Это означает, что страна имеет умеренный риск коррупции в оборонном секторе. GDI - это индекс, анализирующий риск коррупции в учреждениях обороны и безопасности на основе оценки в пяти областях риска: политический риск, риск закупок, кадровый риск, финансовый риск и операционный риск. РК набрала 79 баллов в кадровой и 75 баллов в политической сфере, 62 балла в закупках и 13 баллов в операциях. Страны классифицируются по уровню риска от уровня А с очень низким риском до F с критическим риском. Новая Зеландия стала единственной страной, получившей оценку A. За ней последовали восемь стран с оценкой B, включая Великобританию, Норвегию и Германию. РК получила оценку C наряду с Японией, США, Швецией, Австралией и другими странами. Как заявила Transparency International, в РК есть ограничения на открытую конкуренцию в сфере обороны, неэффективная система внешнего аудита и система военных операций, уязвимая для коррупции.