Вьетнам одобрил объединение авиакомпаний Korean Air и Asiana

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Компания Korean Air получила одобрение регулирующих органов Вьетнама на интеграцию с компанией Asiana Airlines, что поможет ускорить процесс слияния двух компаний. Об этом сообщили 16 ноября в Korean Air. В январе этого года она подала документы в антимонопольные регулирующие органы 14 стран для проверки объединения своего бизнеса с Asiana и уже получила одобрения от шести стран - Вьетнама, Таиланда, Турции, Тайваня, Малайзии и Филиппин. Ожидаются ответы от РК, Китая, Японии, Великобритании, Австралии, Сингапура, Евросоюза и США. Korean Air станет крупнейшим акционером Asiana Airlines, приобретя 63,9% её акций. На двух национальных перевозчиков с полным спектром услуг приходится 40% перевозок пассажиров и грузов из аэропорта Инчхон, что ниже уровня, который позволил бы говорить о монополии. Korean Air намерена завершить слияние с Asiana в 2024 году, пообещав оптимизировать свои маршруты и сократить расходы на техническое обслуживание.