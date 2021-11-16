В пункты сдачи ЕГЭ доставлены экзаменационные задания

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18 ноября около 509.800 старшеклассников и выпускников южнокорейских школ будут сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ). По его результатам определяется уровень знаний по ряду предметов, а также потенциальные возможности для поступления в вузы в 2022 году. 15 ноября экзаменационные задания были доставлены в 1.396 пунктов сдачи ЕГЭ в 86 регионах страны. Они отпечатаны в полиграфическом центре в административном городе Сэчжоне. Каждый автомобиль с экзаменационными заданиями сопровождала патрульная машина с двумя полицейскими. К сопровождению были привлечены в общей сложности 10.506 сотрудников полиции. Конверты с заданиями помещены в специальные хранилища, которые охраняются сотрудниками региональных управлений образования совместно c полицией. В день экзамена у каждого пункта сдачи ЕГЭ будет дежурить патрульная машина с двумя полицейскими, которые будут обеспечивать безопасность. По окончании экзамена листы с ответами будут помещены в специальные конверты, опечатаны и под охраной полиции доставлены в центр обработки результатов ЕГЭ в провинции Чхунчхон-Пукто. Учитывая важность ЕГЭ, который является итогом учёбы в школе, в день экзамена увеличивается количество общественного транспорта, чтобы помочь экзаменующимся своевременно добираться до центров сдачи ЕГЭ. Они смогут также воспользоваться помощью сотрудников полиции, которые будут доставлять их на мотоциклах и патрульных машинах. О результатах экзамена каждый его участник должен быть оповещён индивидуально не позднее 9 декабря.