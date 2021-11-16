Лидеры США и Китая договорились избегать конфликтов

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Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили 16 ноября двусторонние отношения, договорившись в принципе избегать конфликтов и совместно искать пути мирного сосуществования. В ходе саммита, прошедшего в формате видеоконференции, глава Белого дома сказал своему китайскому коллеге, что они оба несут ответственность за то, чтобы соперничество между их странами не переросло в открытый конфликт. Он подчеркнул, что отношения двух стран должны быть ясными и честными, а разногласия должны быть урегулированы совместными усилиями. Назвав Джо Байдена «старым другом», Си Цзиньпин призвал его к расширению общения и сотрудничества, заявив, что лидеры двух стран должны уважать друг друга, стремясь к мирному сосуществованию и взаимовыгодному сотрудничеству. Они должны разделить глобальную ответственность за сохранение мира во всём мире. Онлайн-встреча, продолжавшаяся более двух часов, стала первым длительным общением между двумя лидерами с тех пор, как Байден стал президентом США в январе этого года. Ранее они провели два кратких телефонных разговора.