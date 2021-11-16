Лидеры США и Китая обсудили двусторонние и международные проблемы

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Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили в ходе саммита, прошедшего 16 ноября в формате видеоконференции, двусторонние отношения, мировые и региональные проблемы, включая ситуацию в Северной Корее. Участники саммита договорились избегать конфликтов и совместно искать пути мирного сосуществования. Как сообщил представитель Белого дома, беседа продолжалась около 3,5 часов и прошла «в уважительной атмосфере». Её суть заключалась в том, что лидеры двух стран обсуждали способы урегулирования проблемы соперничества между США и Китаем. «Мы будем сотрудничать с нашими союзниками и партнёрами и противостоять Китаю там, где это необходимо, сохраняя в то же время возможность работать вместе там, где наши интересы пересекаются»,- отметил представитель Белого дома, подчеркнув, что тема предстоящей зимней Олимпиады в Пекине не затрагивалась. Джо Байден сказал своему китайскому коллеге, что они оба несут ответственность за то, чтобы соперничество между их странами не переросло в открытый конфликт. Он подчеркнул, что отношения двух стран должны быть ясными и честными, а разногласия должны быть урегулированы совместными усилиями. Коснувшись пандемии коронавируса, президент США отметил важность предотвращения будущих пандемий и необходимость прозрачности при решении глобальных проблем здравоохранения. Он отметил, что странам с крупными запасами вакцин следует жертвовать их другим государствам. Си Цзиньпин напомнил, что торгово-экономические отношения двух стран являются взаимовыгодными по своей природе. Он призвал президента США не политизировать торгово-экономические вопросы. Американская сторона «должна прекратить злоупотреблять концепцией национальной безопасности» для оказания давления на китайские компании. Участники саммита затронули проблемы Афганистана, Ирана и Северной Кореи. Онлайн-встреча стала первым длительным общением между двумя лидерами с тех пор, как Байден стал президентом США в январе этого года. Ранее они провели два кратких телефонных разговора.