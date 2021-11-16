РК и США подтвердили приверженность денуклеаризации Корейского полуострова

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Заместитель министра иностранных дел РК Чхве Чжон Гон и помощник госсекретаря США Уэнди Шерман подтвердили готовность двух стран активизировать совместные усилия для полной денуклеаризации Корейского полуострова. Они отметили также, что союз двух стран является «оплотом мира, безопасности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами»,- говорится в заявлении представителя госдепартамента США Неда Прайса. В ходе встречи, состоявшейся 16 ноября в Вашингтоне, заместители глав внешнеполитических ведомств РК и США подчеркнули, что сотрудничество двух стран имеет важное значение для решения глобальных проблем, включая борьбу с COVID-19 и климатическим кризисом, а также обеспечение устойчивости цепочек поставок и восстановление экономики после пандемии. Встреча высокопоставленных дипломатов прошла на фоне дискуссий между Сеулом и Вашингтоном о возможности документального оформления окончания Корейской войны. В Сеуле считают, что объявление об окончании войны поможет возобновить переговоры с Северной Кореей о денуклеаризации, которые находятся в тупике с 2019 года. Чхве Чжон Гон, прибыв в Вашингтон 14 ноября, сказал, что ожидает «хороших результатов» от обсуждений с США предложения об объявлении окончания войны.