В РК сокращён интервал между вакцинацией и ревакцинацией против COVID-19

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В попытке сдержать рост заболеваемости и количества тяжелобольных пациентов правительство РК приняло решение сократить интервал между первоначальной вакцинацией и ревакцинацией пожилых людей против COVID-19. Об этом сообщил 17 ноября на заседании центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам премьер-министр РК Ким Бу Гём. Жители страны старше 60 лет могут быть ревакцинированы через четыре месяца, а старше 50 лет – через пять месяцев после первичной вакцинации от COVID-19. Необходимость ревакцинации обусловлена тем, что антивирусная защита, которую предоставили первичные прививки, со временем ослабевает. В настоящее время ревакцинация проводится через шесть месяцев после получения последней дозы вакцины. Поскольку в стране постоянно регистрируются более 500 тяжёлых случаев COVID-19, необходимо защитить пожилых людей. В этой связи до конца года будут ревакцинированы 13 млн 780 тыс. человек,- отметил Ким Бу Гём. Он напомнил, что на людей старше 60 лет приходится 82% тяжёлых случаев и 97% смертей от COVID-19.