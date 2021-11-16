Главы МИД РК и 14 островных государств Тихого океана провели переговоры

Photo : YONHAP News

16 ноября министр иностранных дел РК Чон Ый Ён провёл переговоры в формате видеоконференции со своими коллегами из 14 островных государств Тихого океана - Папуа-Новой Гвинеи, Фиджи, Республики Маршалловы Острова, Соломоновых Островов, Тувалу, Вануату, Тонга, Палау, Ниуэ, Науру, Кирибати, Федеративных Штатов Микронезии, Самоа и Островов Кука. Достигнута договорённость провести саммит лидеров соответствующих стран. Как сообщили в министерстве иностранных дел РК, участники переговоров договорились о расширении сотрудничества в борьбе с изменением климата и по другим вопросам, вызывающим озабоченность в регионе. Они согласились увеличить периодичность своих переговоров, которые проводятся с 2011 года, с одного раза в три года до одного раза в два года. Чон Ый Ён заявил, что Сеул расширит помощь в целях развития островным государствам Тихого океана, чтобы помочь им справиться с климатическим кризисом. Глава южнокорейского МИД и его коллега из Палау Густав Аитаро провели двусторонние видеопереговоры. Они договорились работать над постепенным возобновлением авиасообщения между двумя странами. До пандемии COVID-19 более 10 тысяч южнокорейцев ежегодно посещали Палау.