16 ноября в РК 3.184 новых случая COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 16 ноября в стране зарегистрированы 3.184 новых случая COVID-19. Это более чем на тысячу случаев больше показателя предыдущего дня и второй раз с начала пандемии, когда за сутки фиксируется более трёх тысяч новых случаев заболевания. Особое беспокойство медиков вызывает рост числа пациентов, находящихся в тяжёлом и критическом состоянии. 16 ноября их число достигло самого высокого показателя с начала пандемии – 522 человека. Данный показатель близок к критическому, поскольку в стране имеется ограниченное количество коек в отделениях интенсивной терапии. Резкий рост числа инфицированных и серьёзных случаев заболевания произошёл после того, как 1 ноября начался переход к обычной повседневной жизни, или «жизни с COVID-19». Общее число заражённых с начала пандемии – 402.775 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умер ещё 21 человек. Общее число умерших – 3.158 человек. Коэффициент смертности 0,78%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 81,2% населения страны, 77,6% населения вакцинированы полностью.