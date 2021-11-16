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Политика

Правительство РК сосредоточится на стабилизации рынка жилья

Write: 2021-11-17 11:27:11Update: 2021-11-17 11:28:11

Правительство РК сосредоточится на стабилизации рынка жилья

Photo : YONHAP News

Правительство РК планирует активизировать усилия по стабилизации рынка жилья, поскольку рост цен и спекулятивный спрос показали признаки ослабления. Об этом сообщил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, выступая 17 ноября на заседании по жилищной политике. По его словам, правительство постарается, чтобы последние тенденции привели к стабилизации на рынке жилья. Согласно данным Корейского совета по недвижимости, цены на жильё в Сеуле выросли в октябре на 0,71% по сравнению с предыдущим месяцем. Рост оказался на 0,1% ниже, чем в предыдущем месяце. Ранее правительство обнародовало ряд мер по сдерживанию стремительного роста цен на жильё, включая повышение налогов и правила выдачи кредитов. Вице-премьер неоднократно предупреждал о потенциальной возможности начала снижения цен на жильё на фоне ужесточения денежно-кредитной политики и правил кредитования. Ожидается, что Банк Кореи повысит в ноябре учётную ставку, чтобы обуздать инфляцию и сократить долги населения. В августе банк повысил учётную ставку на 0,25% до 0,75%.
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