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Политика

Мун Чжэ Ин: Венчурная индустрия - в авангарде цифровых инноваций после пандемии

Write: 2021-11-17 12:49:57Update: 2021-11-17 12:50:54

Мун Чжэ Ин: Венчурная индустрия - в авангарде цифровых инноваций после пандемии

Photo : YONHAP News

Руководители венчурного бизнеса находятся в авангарде цифровых инноваций в постпандемическую эпоху. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 17 ноября на церемонии открытия отраслевой выставки стартапов COMEUP-2021 в торгово-выставочном комплексе Dongdaemun Design Plaza в Сеуле.  Он выразил особую благодарность руководителям стартапов за их вклад в развитие отечественной экономики. «Ускоряя цифровые инновации, мировая экономика готовится к новому рывку, выходящему за рамки восстановления после кризиса COVID-19», - сказал глава государства. Он отметил, что в основе этого рывка лежат стартапы, создающие продукты и услуги, «невиданные и неслыханные ранее». Число стартапов, вновь зарегистрированных в РК, впервые в истории превысило 120 тысяч. Инвестиции в венчурный бизнес достигли рекордного уровня, и они непременно вырастут в крупные компании. «Корея будет болеть за вас, инвестировать в ваш потенциал и вместе с вами идти к лучшему миру»,- подчеркнул Мун Чжэ Ин. 
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