Япония против визита начальника полиции РК на острова Токто

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Японское правительство выступило решительно против поездки начальника полицейского управления РК Ким Чхан Рёна на острова Токто в Восточном море. Об этом заявил 16 ноября журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно. По его словам, острова Такэсима (японское названием островов Токто), является японской территорией как в свете исторических фактов, так и в соответствии с международным правом. Он добавил, что Токио продолжит принимать ответные меры для защиты своей территории, территориальных вод и воздушного пространства. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси выразил сожаление по поводу поездки главы японской полиции на острова. Он назвал такие действия неприемлемыми. Утром 16 ноября Ким Чхан Рён посетил острова Токто и Уллындо, передав слова поддержки южнокорейским полицейским, размещённым на Токто. Как сообщил журналистам представитель полицейского управления, поездка Ким Чхан Рёна не имеет дипломатического значения. Её целью была встреча с персоналом, проходящим службу в отдалённых районах.