Пандемия осложнила жизнь южнокорейцев

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Большинство южнокорейцев считают, что пандемия COVID-19 повлияла на все сферы их жизни и усложнила отношения между людьми, кроме семейных отношений. Каждый четвёртый южнокореец считает, что качество его жизни ухудшилось по сравнению с тем, что было два года назад, до пандемии. По результатам исследования, проведённого Национальным статистическим управлением РК среди 36 тысяч взрослых жителей страны в период с 12 по 27 мая, более 35% жителей страны считают, что пандемия коронавируса повлияла на их социальную жизнь, изолировав от родных и друзей. Многие люди считают, что она отрицательно повлияла на их деятельность в свободное время, в том числе, религиозную. Только 12,9% корейцев считают, что благодаря пандемии они больше находятся дома, что способствовало улучшению семейных отношений. Изменения претерпела также структура потребления, поскольку число заказов на доставку еды увеличилось на 60%, возник спрос на медицинские маски и дезинфицирующие средства для рук, а также на домашний досуг. Это явление в основном связано с распространением удалённой работы и требованием соблюдать социальную дистанцию, что заставляет проводить больше времени дома. Удалённо работали 16,6% жителей страны, а 92% учились в режиме онлайн. Каждый пятый южнокореец считает, что объём бесконтактных покупок будет продолжать расти. Половина южнокорейцев считают, что обучение в формате онлайн снижает качество образования, поскольку учебные заведения не готовы к работе в таком режиме. 25% южнокорейцев считают, что их жизнь в целом ухудшилась. Пандемия коронавируса также привела к снижению доходов и увеличению долгов из-за ухудшения финансового положения домохозяйств, а также к повышению цен в ресторанах, на одежду и продукты питания. Опросы по проблемам социального обеспечения, труда и других сфер жизни южнокорейских граждан проводятся Национальным статистическим управлением каждые два года.