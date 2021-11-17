США удовлетворены консультациями с РК и Японией, а также с другими союзниками и партнёрами о путях обеспечения полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявила 17 ноября на пресс-конференции в Вашингтоне помощник госсекретаря США Уэнди Шерман, добавив, что она с нетерпением ждёт продолжения консультаций. При этом она отказалась дать прямой ответ на вопрос, поддерживают ли США документальное оформление окончания Корейской войны, предложенное Сеулом. Подводя итоги трёхсторонней встречи со своими южнокорейским и японским коллегами Чхве Чжон Гоном и Такэо Мори, Шерман сказала, что в недалёком будущем ожидает «хороших результатов» от обсуждений предложения об объявлении завершения войны. «Всякий раз, когда мы консультируемся и координируем друг друга, мы всегда добиваемся хорошего результата, который обеспечивает интересы каждой из стран и общие интересы мира», - сказала она, отметив, что участники встречи подтвердили общую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. Уэнди Шерман напомнила также о приверженности США дипломатическому взаимодействию с Северной Кореей. «Дипломатия и диалог необходимы для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова и установления постоянного мира», - сказала помощник госсекретаря США. Первоначально планировалось, что Шерман проведёт совместную пресс-конференцию с южнокорейским и японским коллегами, но на ней присутствовала только американский дипломат. Она объяснила изменение формата мероприятия для прессы двусторонними разногласиями между РК и Японией, «не имеющими отношения к встрече».