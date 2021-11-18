РК на 31 месте среди стран ОЭСР по уровню занятости выпускников вузов

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РК оказалась на 31-м месте среди 37 стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по уровню занятости выпускников вузов. На это указывают опубликованные 18 ноября результаты исследования, проведённого Корейским институтом экономических исследований при Федерации корейских промышленников. Согласно представленным данным, лишь 75,2% молодых людей с высшим образованием трудоустроены. В частности, доля экономически неактивного населения среди выпускников южнокорейских вузов составляет 20,3%. Это третий по величине показатель среди стран ОЭСР. Из них 30% только готовятся к трудоустройству, а 20% не предпринимают для этого никаких действий. Одной из причин проблем с занятостью среди молодёжи с высшим образованием является низкий уровень трудоустройства по специальности. Согласно статистике, более 50% южнокорейцев находят работу не по специальности, что является самым высоким показателем среди стран-членов ОЭСР. Другой проблемой является дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда. То есть темпы роста числа качественных рабочих мест, требующих высшего образования, не поспевают за ростом количества выпускников вузов.