18 ноября в РК прошёл единый государственный экзамен

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18 ноября в РК прошёл ежегодный единый государственный экзамен. На участие в нём записались 509.821 человек, что на 3,3% больше, чем в прошлом году. Это учащиеся выпускных классов старших школ и выпускники прошлого года, желающие поступить в вузы в 2022 году. Как сообщили в министерстве образования, по всей стране был открыт 1.251 экзаменационный пункт. Экзамены проводились с соблюдением требований социального дистанцирования, все его участники использовали маски. Экзамен проходил в форме тестирования, включая перерывы на обед и отдых, в пять этапов: корейский язык и литература, математика, английский язык, история Кореи и по выбору естественные или общественные науки, второй иностранный язык или иероглифика. Для того, чтобы дать возможность экзаменующимся сосредоточиться, по решению правительства было закрыто автомобильное движение вблизи экзаменационных пунктов. Для того, чтобы учащиеся могли вовремя попасть на экзаменационные пункты, государственные и частные компании перенесли начало рабочего дня на час позже. Для экзаменующихся, которые проходят карантин, а также для тех, у кого в день экзамена имеются симптомы респираторного заболевания, были отведены отдельные помещения. В прошлом году единый госэкзамен, который традиционно проводится в третий четверг ноября, был перенесён на две недели из-за пандемии COVID-19. Однако в этом году было принято решение провести экзамен по графику, поскольку страна находится на первом этапе программы возвращения к обычной повседневной жизни.