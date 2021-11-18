17 ноября в РК рекордное число новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 17 ноября в стране зарегистрированы 3.290 новых случаев COVID-19. Это рекордное число заболевших за сутки с января прошлого года, когда в стране был выявлен первый случай коронавируса. Предыдущий рекорд в 3.270 человек был зафиксирован 25 сентября текущего года. Резкий рост числа инфицированных произошёл после того, как 1 ноября начался переход к обычной повседневной жизни, или «жизни с COVID-19». 78% новых случаев заболевания составила доля столичного региона, в состав которого входят Сеул, Инчхон и провинция Кёнгидо. Общее число заражённых с начала пандемии – 406.065 человек. Число пациентов, находящихся в тяжёлом и критическом состоянии, составило 506 человек, что на 16 человек меньше, чем накануне. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умерли ещё 29 человек. Общее число умерших – 3.187 человек. Коэффициент смертности 0,78%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 81,2% населения страны, 77,8% населения вакцинированы полностью.