ООН приняла резолюцию по правам человека в Северной Корее

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17 ноября Организация Объединённых Наций приняла резолюцию по правам человека в Северной Корее. Она единогласно принята Третьим комитетом Генеральной Ассамблеи ООН, который принимает такие резолюции ежегодно, начиная с 2005 года. В документе говорится, что ООН «самым решительным образом осуждает длительные и продолжающиеся систематически, широко распространённые и грубые нарушения прав человека в КНДР, в том числе те, которые могут быть приравнены к преступлениям против человечности». Страны-члены ООН выразили серьёзную обеспокоенность по поводу таких грубых нарушений прав человека как «пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания». Резолюция призывает северокорейское правительство немедленно положить конец нарушениям, закрыть лагеря для политических заключённых и освободить всех политических заключённых «безоговорочно и без промедления». Отмечая, что нестабильная гуманитарная ситуация на Севере усугубляется стихийными бедствиями и пандемией COVID-19, резолюция призывает правительство Северной Кореи сотрудничать с Фондом глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX) и соответствующими органами для обеспечения своевременной доставки и распространения вакцин.