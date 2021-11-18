Командование ООН возобновляет туры в Пханмунчжом

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Командование ООН планирует возобновить программу туров в пограничный пункт Пханмунчжом в демилитаризованной зоне после многомесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Как сообщил 18 ноября представитель командования, туры возобновятся 30 ноября в рамках программы возвращения страны к обычной повседневной жизни. Дата возобновления туров согласована с министерством по делам воссоединения. Целью образовательной программы командования ООН является повышение осведомлённости общественности о ситуации в сфере безопасности на Корейском полуострове и ознакомление с условиями перемирия, которые лежат в основе мира и стабильности, - говорится в сообщении командования. Посещения Пханмунчжома были ограничены с 18 декабря прошлого года. Они временно возобновились в апреле, но были снова приостановлены в июле, когда в столичном регионе был введён наиболее строгий уровень социального дистанцирования.