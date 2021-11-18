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Политика

РК обеспокоена испытаниями российской противоспутниковой ракеты

Write: 2021-11-18 11:39:18Update: 2021-11-18 14:09:50

РК обеспокоена испытаниями российской противоспутниковой ракеты

Photo : YONHAP News

Правительство РК выразило обеспокоенность в связи с проведёнными Россией испытаниями противоспутниковой ракеты и образовавшимся в результате этого космическим мусором. Соответствующее заявление 17 ноября сделали в министерстве иностранных дел РК. В МИД отметили, что Сеул призывает все страны действовать ответственно и стремиться к мирному использованию космического пространства. Как сообщило 16 ноября информационное агентство «Интерфакс», министерство обороны России объявило об успешном проведении испытаний 15 ноября, в рамках которых был уничтожен находившийся на орбите списанный спутник «Целина-Д». Это спутник радиотехнической разведки, который был выведен на орбиту ещё в 1982 году. В заявлении минобороны РФ говорится о том, что «США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности». Также подчёркивается, что подобные программы испытаний военных систем в космосе есть у США, Китая и Индии. С другой стороны, власти США выступили с жёсткой критикой в адрес России в связи с проведёнными испытаниями, назвав их угрозой безопасности в космосе. 
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