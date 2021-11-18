РК готовится к декарбонизации промышленности

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Правительство РК намерено сосредоточить усилия на исследованиях и разработках в сфере энергетики в целях достижения углеродной нейтральности к 2050 году. Кроме того, будут предприняты меры по получению технологий, необходимых для декарбонизации таких ключевых сфер, как сталелитейная промышленность, нефтехимия, нефтепереработка и производство полупроводников. Для этих целей министерство промышленности, торговли и энергетики РК намерено до 2030 года инвестировать более 30% своего бюджета на научные исследования и разработки, связанные с углеродной нейтральностью. Также планируется укреплять сотрудничество с профильными ведомствами. Эти и другие инициативы включены в «Стратегию научно-исследовательских работ, нацеленных на достижение декарбонизации в промышленности и энергетике», которая была обнародована на состоявшемся 17 ноября заседании комитета по декарбонизации промышленности. Данная стратегия включает в себя поэтапную разработку технологий с целью сокращения к 2030 году выбросов парниковых газов в 17 ключевых отраслях промышленности и энергетики в рамках национального вклада в глобальные климатические действия (Nationally Determined Contribution, NDC) и достижения углеродной нейтральности к 2050 году. Это первый конкретный план, предложенный правительством в данном направлении.