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Культура

Чо Су Ми включена в Азиатский зал славы в Сиэтле

Write: 2021-11-18 14:19:30Update: 2021-11-18 14:35:35

Чо Су Ми включена в Азиатский зал славы в Сиэтле

Photo : YONHAP News

Южнокорейская оперная певица Чо Су Ми, отметившая в этом году 35-ю годовщину своего дебюта на международной сцене, стала первой гражданкой РК, которая будет представлена в Азиатском зале славы в Сиэтле. Об этом сообщает продюсерское агентство SMI Entertainment. Торжественная церемония состоялась 13 ноября и транслировалась онлайн. Азиатский зал славы был учреждён в 2004 году, чтобы отметить вклад представителей Азии в мировое развитие. В нём представлены такие выдающиеся личности, как актёр Брюс Ли, фигуристка Кристи Ямагути, журналистка Конни Чунг и американский актёр корейского происхождения Дэниел Дэ Ким. В этом году были отобраны в общей сложности десять человек. Помимо Чо Су Ми в их число вошли американская предпринимательница индийского происхождения Индра Нуйи, занимавшая пост председателя совета директоров компании PepsiCo, американский музыкальный продюсер китайского происхождения Стив Аоки и другие. 
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