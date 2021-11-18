Президент РК призвал активизировать работу по соединению железных дорог Восточной Азии

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Президент РК Мун Чжэ Ин выразил надежду на прогресс в реализации проекта соединения железных дорог страны и её северных соседей. В видеообращении к участникам Третьего международного форума северного экономического сотрудничества он также отметил необходимость выхода РК на арктические судоходные маршруты и активизацию сотрудничества в борьбе с эпидемиями и развитии здравоохранения в Северо-Восточной Азии. Соединение железных дорог РК и её северных соседей - элемент «северной политики» Мун Чжэ Ина, представленной в 2018 году. Проект предполагает соединение железных дорог двух Корей с Китаем, Японией, Россией и Монголией. РК поделилась своим опытом борьбы с вирусами с северными соседями и вместе с ними борется с пандемией COVID-19. Южнокорейский лидер отметил, что в этом году Сеул более чем вдвое увеличит объем официальной помощи в целях развития северным странам, связанной со здравоохранением, по сравнению с прошлым годом, поможет им в реагировании на климатический кризис. «Являясь частью Евразии, РК всегда будет идти вместе с северными странами к миру и процветанию», - сказал Мун Чжэ Ин.