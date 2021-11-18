В октябре РК сократила экспорт автомобилей на 18%

Photo : YONHAP News

Согласно данным министерства промышленности, торговли и энергетики, опубликованным 18 ноября, РК экспортировала в октябре 159.520 автомобилей, что на 18,1% меньше, чем в том же месяце прошлого года. В стоимостном выражении экспорт составил 3 млрд 830 млн долларов, сократившись за тот же период на 4,7%. Экспорт автомобилей сокращается второй месяц подряд из-за дефицита полупроводников. Внутреннее производство сократилось в октябре на 21,6%, составив 263.723 единицы, а продажи на внутреннем рынке снизились на 21,4% до 125.296 единиц. При этом экспорт экологически чистых автомобилей достиг в прошлом месяце нового рекордного уровня, составив 38.538 единиц. Это на 32,9% больше, чем в октябре прошлого года. Стоимость экологически чистых автомобилей, отправленных за границу, также достигла рекордного уровня в 1 млрд 140 млн долларов, что на 41,8% больше, чем годом ранее.