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В мире

США и Япония подтвердили важность трёхстороннего сотрудничества с РК

Write: 2021-11-19 10:34:13Update: 2021-11-19 10:35:53

США и Япония подтвердили важность трёхстороннего сотрудничества с РК

Photo : YONHAP News

Высокопоставленные дипломаты из США и Японии подтвердили важность трёхстороннего сотрудничества с РК. Об этом говорится в заявлении госдепартамента, опубликованном после того, как 17 ноября помощник госсекретаря США Уэнди Шерман провела переговоры с заместителем министра иностранных дел Японии Такэо Мори. Трёхстороннее сотрудничество направлено на решение глобальных проблем 21-го века,- говорится в заявлении. Как сообщалось ранее, японский дипломат отказался от участия в пресс-конференции с Уэнди Шерман и заместителем министра иностранных дел РК Чхве Чжон Гоном из-за конфликта с Сеулом, связанного с островами Токто в Восточном море. Они принадлежат РК, но Япония оспаривает право владения ими. Недовольство Токио вызвало то, что 16 ноября  начальник полицейского управления РК Ким Чхан Рён посетил острова Токто. В итоге на пресс-конференции присутствовала только Уэнди Шерман. 
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