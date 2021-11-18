В РК три дня подряд более трёх тысяч случаев заболевания COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 18 ноября в стране зарегистрированы 3.034 новых случая COVID-19. Это четвёртый по величине суточный показатель заболеваемости с начала пандемии, и число инфицированных превышает три тысячи человек трое суток подряд. В Сеуле зарегистрирован второй по величине суточный показатель числа заболевших – 1.401 человек, а на столичный регион, в состав которого входят Сеул, Инчхон и провинция Кёнгидо, пришлись 80,3% общего числа новых случаев инфекции. Общее число заражённых с начала пандемии – 409.099 человек. Резкий рост числа инфицированных произошёл после того, как 1 ноября начался переход к обычной повседневной жизни, или «жизни с COVID-19». Одновременно обострился дефицит больничных коек. По состоянию на 18 ноября занятость коек в отделениях интенсивной терапии составила 80,9% в Сеуле, 78,2% в столичном регионе, 63,8% в среднем по стране. В соответствии с медицинскими нормами, 75% занятости коек является критическим показателем. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умерли ещё 28 человек. Общее число умерших – 3.215 человек. Коэффициент смертности 0,79%. Число пациентов, находящихся в тяжёлом и критическом состоянии, составило 499 человек, что на 16 человек меньше, чем накануне. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 81,3% населения страны, 77,9% населения вакцинированы полностью.