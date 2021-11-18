Очные занятия в школе РК возобновятся в полном объёме

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В соответствии с правительственной программой постепенного возвращения к обычной повседневной жизни, все детские дошкольные учреждения, начальные, средние и старшие школы на территории РК вернутся 22 ноября к полноценным очным занятиям. Это произойдёт впервые за почти два года с момента начала пандемии. В начале ноября правила социального дистанцирования были упрощены в рамках первого этапа трёхэтапной схемы постепенного возвращения к обычной повседневной жизни. Тем не менее, органы образования отложили полное возобновление очных занятий до завершения единого государственного экзамена. Министерство образования обещает предоставить школам столичного региона, где эпидемическая ситуация серьёзнее, чем в целом по стране, дополнительный персонал и финансовую помощь для борьбы с инфекцией. Региональные управления образования могут позволить школам гибко изменять политику посещаемости с учётом ситуации.