Мун Чжэ Ин: Рост цен на жильё - самое печальное событие

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Резкий рост цен на жильё - самое печальное событие за всё время пребывания на посту главы государства. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин в ходе встречи с представителями жителей страны, состоявшейся 21 ноября в концертном зале телерадиокомпании KBS. Глава государства сказал, что правительство продолжит усилия по стабилизации цен на жильё, которые пока не показывают признаков снижения. Он подтвердил, что поддерживает решение правительства о предоставлении помощи наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса. Мун Чжэ Ин напомнил, что число подтверждённых случаев COVID-19 растёт параллельно с ростом числа вакцинированных. В этой связи необходимо соблюдать карантинные меры, в том числе, масочный режим. Он отметил, что рост заболеваемости был предсказуемым, поскольку органы здравоохранения смягчили ряд ограничений, выразив озабоченность по поводу нехватки коек в отделениях интенсивной терапии, так как число тяжелобольных пациентов стало расти более быстрыми темпами, чем раньше. Глава государства призвал ускорить темпы ревакцинации, не исключив возможности ужесточения правил социального дистанцирования, если рост числа тяжелобольных пациентов представит серьёзную угрозу для системы здравоохранения. Одновременно он выразил надежду на то, что правительству удастся обеспечить достаточное количество больничных коек и медицинского персонала для лечения тяжелобольных пациентов, чтобы продолжить поэтапное возвращение к обычной повседневной жизни. Во встрече с президентом участвовали около 300 граждан страны.