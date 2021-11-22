Южнокорейские школы вернулись к очным занятиям

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22 ноября все детские дошкольные учреждения, начальные, средние и старшие школы на территории РК вернулись к полноценным очным занятиям. Это произошло впервые за почти два года с момента начала пандемии COVID-19. В начале ноября правила социального дистанцирования были упрощены в рамках первого этапа трёхэтапной схемы постепенного возвращения к обычной повседневной жизни. Тем не менее, органы образования отложили полное возобновление очных занятий до завершения единого государственного экзамена. Министерство образования предоставило школам столичного региона право гибко изменять политику посещаемости с учётом ситуации. В частности, до трёх четвертей учеников начальных и средних школ могут быть переведены на обучение в удалённом формате в целях недопущения роста заболеваемости. Полностью вакцинированные учащиеся могут посещать занятия, даже если один из членов их семьи находится в карантине. Если результат теста одного из членов семьи положительный, ученик может посещать занятия при условии, что он полностью вакцинирован или предоставил отрицательный результат ПЦР-теста и не имеет симптомов коронавируса. Частично вакцинированным и невакцинированным учащимся также разрешается посещать занятия, если они представят отрицательный результат теста ПЦР, сделанный не ранее чем за 48 часов до посещения школы. В связи с нынешним всплеском заболеваемости в столичном регионе 1.360 человек мобилизованы для проверки карантинных мер в школах.