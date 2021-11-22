У кандидатов от правящей партии и оппозиции равные шансы в борьбе за пост президента

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У кандидатов в президенты страны от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна и от крупнейшей оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёля примерно равные шансы на победу на выборах. Как свидетельствуют результаты опроса 1.007 взрослых жителей страны, проведённого 19-20 ноября Корейским институтом общественного мнения (KSOI) по заказу TBS, в поддержку Ли Чжэ Мёна высказались 39,5%, а в поддержку Юн Сок Ёля – 40% респондентов. Рейтинг Ли Чжэ Мёна повысился на 7,1%, а рейтинг Юн Сок Ёля понизился на 5,6%. Рейтинг кандидата от оппозиционной партии Справедливости Сим Сан Чжон - 4,5%. Далее следуют кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су – 4% и независимый кандидат Ким Дон Ён - 1,1%. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. Подробная информация – на сайтах Центризбиркома и Корейского института общественного мнения.