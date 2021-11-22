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Экономика

РК и Узбекистан проводят второй раунд переговоров по FTA

Write: 2021-11-22 11:14:56Update: 2021-11-22 11:15:39

РК и Узбекистан проводят второй раунд переговоров по FTA

Photo : YONHAP News

22-23 ноября РК и Узбекистан проводят второй раунд переговоров по подготовке соглашения о свободной торговле. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, в переговорах, которые проходят в формате видеоконференции, принимают участие 35 южнокорейских и около 20 узбекистанских представителей. Договорённость о начале подготовки соглашения о свободной торговле была достигнута в ходе состоявшегося в январе этого года южнокорейско-узбекистанского саммита. Стороны провели первый раунд переговоров в апреле, после чего состоялся ряд консультаций для устранения разногласий. В ходе второго раунда переговоров планируется согласовать текст соглашения по товарам, технические барьеры в торговле, нормы обозначения страны происхождения товаров и общие правила. 
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