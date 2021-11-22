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Экономика

Группа Hyundai Motor создаст в течение трёх лет 46 тыс. рабочих мест

Write: 2021-11-22 11:17:06Update: 2021-11-22 11:21:20

Группа Hyundai Motor создаст в течение трёх лет 46 тыс. рабочих мест

Photo : YONHAP News

Группа Hyundai Motor создаст в течение трёх лет 46 тыс. новых рабочих мест. Как сообщили 21 ноября в канцелярии премьер-министра РК, данный план является частью правительственной программы поддержки работы и образования молодёжи под названием Youth Hope ON. В её рамках государство предоставляет финансирование для поддержки молодых талантов, а компании предлагают образовательные программы. Hyundai Motor планирует расширить набор сотрудников для своих новых двигателей роста, таких как робототехника, усовершенствованная аэромобильность, автономное вождение и водородные технологии. Hyundai Motor - шестой по счёту южнокорейский конгломерат, присоединившийся к программе Youth Hope ON, после KT, Samsung, LG, SK и POSCO. По данным канцелярии премьер-министра, шесть конгломератов намерены создать в течение трёх лет в общей сложности 179 тыс. новых рабочих мест для молодёжи. 
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