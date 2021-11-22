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Политика

Военные самолёты Китая и России входили в опознавательную зону ПВО РК

Write: 2021-11-22 11:19:32Update: 2021-11-22 18:39:24

Photo : YONHAP News

19 ноября с 11:00 до 16:38 два китайских и семь российских военных самолётов без предупреждения входили в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) РК к северо-востоку от островов Токто в Восточном море. Об этом сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, подчеркнув, что воздушное пространство страны нарушено не было. Каждый самолёт находился в опознавательной зоне ПВО около 10 минут. Южнокорейские ВВС направили на место происшествия истребители F-15 и F-16, а также самолёт-заправщик KC-330 в качестве «обычного тактического шага на случай непредвиденных обстоятельств». Заход китайских и российских самолётов в опознавательную зону ПВО, по всей видимости, является частью их совместных учений,- сообщил представитель штаба. Министерство иностранных дел РК выразило сожаление Пекину и Москве  по дипломатическим каналам и призвало принять меры по предотвращению повторения в будущем подобных инцидентов. 
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