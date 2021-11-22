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Экономика

Число плательщиков комплексного налога на недвижимость продолжает расти

Write: 2021-11-22 11:59:00Update: 2021-11-22 18:39:31

Photo : YONHAP News

Число жителей РК, которые облагаются так называемым комплексным налогом на недвижимость, выросло на 42% по сравнению с прошлым годом из-за резкого роста цен на жильё и налоговых ставок, составив 947 тыс. человек. Об этом  сообщили 22 ноября в министерстве планирования и финансов. Ожидается, что общая сумма налога составит 5 трлн 700 млрд вон (4 млрд 800 млн долларов). Это более чем втрое превышает показатель прошлого года. Комплексная схема налогообложения недвижимости была введена в 2005 году с целью ограничить спекулятивные покупки. Такой налог называют «налогом на богатых». Он взимается с владельцев нескольких объектов недвижимости, общая оценочная стоимость которых превышает 600 млн вон (505 тыс. долларов). При этом для владельцев одного такого объекта налоговая база была увеличена до 1 млрд 100 млн вон (926 тыс. долларов). В этом году средние цены на жильё в целом по стране выросли, по оценке правительства, на 19,08%, что является самым резким приростом за 14 лет.
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