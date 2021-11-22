В 2020 году компании РК увеличили расходы на исследования на 3,35%

Photo : Getty Images Bank

По данным Корейского института развития технологий, опубликованным 22 ноября, расходы тысячи крупнейших южнокорейских компаний на научные исследования составили в 2020 году 55 трлн 400 млрд вон (46 млрд 600 млн долларов). Это на 3,35% больше, чем в предыдущем году. Доля расходов компаний на научные исследования составила 4,53% их продаж. Это соотношение растёт с 2010 года, превысив 4% в 2019 году. Расходы производственных компаний составили 89,1%, а компаний с численностью персонала более тысячи человек - 85,5% общей суммы. На первом месте по расходам на научные исследования - Samsung Electronics (15 млрд долларов). Далее следуют SK hynix, LG Electronics и Hyundai Motor. Рост таких расходов является положительным знаком, который, как свидетельствует о восстановлении экономики.