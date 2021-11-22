Более половины южнокорейцев считают, что пандемия COVID-19 скоро закончится

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52% южнокорейцев считают, что пандемия COVID-19 скоро закончится, что выше среднемирового показателя. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого компанией Ipsos по заказу Галифаксского международного форума безопасности в период с 24 сентября по 8 октября. Опрошены 22.016 человек из 28 стран мира. Уверенность в том, что пандемия скоро закончится, выразили в целом 45% респондентов. Это на 12% больше, чем в прошлом году. Доля южнокорейцев, выразивших такое мнение, увеличилась на 23% в годовом исчислении. Наиболее оптимистичный взгляд на скорое окончание пандемии выразили жители Саудовской Аравии - 79%, а также Индии - 77%. Наиболее пессимистичными оказались жители США, Австралии, Японии и Канады. С необходимостью закрытия границ для сдерживания вируса согласились 56% респондентов, что на 12% меньше, чем в прошлом году. Больше всего сторонников закрытия границ оказалось в Малайзии - 85%. За ней следуют Индия и Турция. В РК такого взгляда придерживаются 48% опрошенных, что на 10% меньше, чем в прошлом году.