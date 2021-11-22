BTS - первая азиатская группа, получившая высшую награду AMA

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Южнокорейская бойз-группа BTS вписала ещё одну почётную страницу в историю K-pop в понедельник, став первой азиатской группой, которая за свою песню Butter получила высшую награду American Music Awards (AMA) – Артист года. Вручение наград 2021 года состоялось 21 ноября в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. Южнокорейские исполнители смогли обойти в борьбе за награду таких мировых звёзд как Ариана Гранде, Дрейк, Оливия Родриго, Тейлор Свифт и The Weeknd. Группа BTS номинировалась на награды American Music Awards четыре года подряд и каждый раз их получала. В 2018 году она завоевала награду в номинации «Любимый артист в социальных сетях», в 2019 году три награды - «Любимый артист в социальных сетях», «Любимый поп/рок-дуэт/группа» и «Тур года», а в 2020 году две награды - «Любимый поп/рок-дуэт/группа» и «Любимый артист в социальных сетях».