Уровень риска COVID-19 в РК «высокий», в столичном регионе – «очень высокий»

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По итогам прошлой недели правительство РК оценило уровень риска в стране для COVID-19 как «высокий», что на две ступени выше, чем раньше, когда он оценивался как «минимальный». Уровень риска для столичного региона, включающего Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, признан как «очень высокий», что также на две ступени выше, чем «умеренный». Уровни риска для COVID-19 оцениваются по пятибалльной шкале, исходя из степени занятости больничных коек для пациентов в критическом состоянии, количества пациентов с серьёзными симптомами и пациентов старше 60 лет. По состоянию на полдень 22 ноября, в столичном регионе 907 человек ожидали госпитализацию, которая откладывается из-за нехватки коек. Это на 103 человека больше, чем накануне. Среди них 66 человек в возрасте старше 70 лет, 440 человек имеют хронические заболевания, в том числе, гипертонию и диабет. По состоянию на 17:00 21 ноября в столичном регионе было занято 83,3% коек для пациентов в критическом состоянии, и лишь 116 свободных мест. Показатель по стране в целом составил 69,5%. Показатель выше 70% оценивается как критический.