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Экономика

Индекс потребительских настроений в ноябре - максимальный за пять месяцев

Write: 2021-11-23 10:00:37Update: 2021-11-23 10:02:19

Индекс потребительских настроений в ноябре - максимальный за пять месяцев

Photo : YONHAP News

Настроения южнокорейских потребителей выросли в ноябре до самого высокого уровня за последние пять месяцев. Согласно данным Банка Кореи, опубликованным 23 ноября, сводный индекс настроений потребителей (CCSI) составил 107,6 пункта, что на 0,8% выше, чем в предыдущем месяце. Это максимальное значение с июня текущего года. Значение выше ста означает, что оптимистов больше, чем пессимистов. В начале ноября в РК вступила в действие схема «жить с COVID-19», призванная постепенно вернуть страну к обычной повседневной жизни. Ожидается, что упрощённые правила социального дистанцирования увеличат расходы и экономическую активность населения. Субиндекс оценки населением текущих экономических условий составил 81 пункт, повысившись на один пункт по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс, оценивающий перспективы будущих экономических условий, остался неизменным на уровне 96 пунктов. 
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