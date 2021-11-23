Индекс потребительских настроений в ноябре - максимальный за пять месяцев

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Настроения южнокорейских потребителей выросли в ноябре до самого высокого уровня за последние пять месяцев. Согласно данным Банка Кореи, опубликованным 23 ноября, сводный индекс настроений потребителей (CCSI) составил 107,6 пункта, что на 0,8% выше, чем в предыдущем месяце. Это максимальное значение с июня текущего года. Значение выше ста означает, что оптимистов больше, чем пессимистов. В начале ноября в РК вступила в действие схема «жить с COVID-19», призванная постепенно вернуть страну к обычной повседневной жизни. Ожидается, что упрощённые правила социального дистанцирования увеличат расходы и экономическую активность населения. Субиндекс оценки населением текущих экономических условий составил 81 пункт, повысившись на один пункт по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс, оценивающий перспективы будущих экономических условий, остался неизменным на уровне 96 пунктов.