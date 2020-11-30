Скончался бывший президент РК Чон Ду Хван

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Бывший президент РК Чон Ду Хван скончался 23 ноября в 8:40 утра в возрасте 90 лет. Он возглавлял страну с 1980 по 1988 год, придя к власти в результате военного переворота. В качестве первого шага на посту президента Ким Ду Хван провёл реформу Конституции, которая предусматривала непрямые президентские выборы, 7-летний срок полномочий президента, право президента на введение чрезвычайного положения и роспуск парламента. Его правление было авторитарным, но менее жёстким, чем предшествовавшие режимы. После отставки с поста президента ушёл в буддийский монастырь, где провёл два года. В 1996 году Чон Ду Хван и сменивший его на посту президента Ро Дэ У были обвинены в коррупции и предательстве с целью захвата власти. Между тем, в этот день в администрации президента РК выразили соболезнования семье экс-президента. Об этом сообщила представитель администрации Пак Кён Ми. Одновременно она выразила сожаление в связи с тем, что Чон Ду Хван так и не принёс искренних извинений по поводу трагичных событий прошлого, к которым он был причастен.