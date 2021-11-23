Малый бизнес и уязвимые слои населения получат поддержку

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Правительство РК выделит около 12 трлн 700 млрд вон (10 млрд 700 млн долларов) на поддержку малого бизнеса и представителей уязвимых слоёв населения, пострадавших от пандемии коронавируса. Выплаты будут произведены за счёт бюджета и дополнительных налоговых поступлений. Пакет мер, включающих ссуды под низкие процентные ставки и сокращение счетов за электроэнергию, представлены 23 ноября на заседании правительства. 9 трлн 400 млрд вон (7 млрд 900 млн долларов) планируется затратить на помощь людям, которые работают в секторах, не охваченных государственной компенсационной схемой. Это, в частности, туристические агентства и гостиницы, не получавшие финансовой поддержки. Оставшиеся 1 трлн 400 млрд вон (1 млрд 180 млн долларов) пойдут на финансирование компенсационной программы. Правительству необходимы 2 трлн 400 млрд вон (2 млрд долларов), чтобы покрыть убытки торговцев в третьем квартале, но пока оно обеспечило менее половины этой суммы из соответствующего бюджета. Правительство намерено использовать часть ожидаемых сверхнормативных налоговых поступлений в размере 19 трлн вон (16 млрд долларов) для финансирования мер поддержки. Выступая на заседании, вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги сообщил о том, что 30-процентное снижение индивидуального потребительского налога для покупателей легковых автомобилей, которое действовало до конца текущего года, продлено ещё на шесть месяцев, до конца июня будущего года. В первой половине прошлого года, когда началась пандемия COVID-19, правительство снизило данный налог на полгода, после чего дважды продлевало снижение.