В РК рекордное число тяжёлых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 22 ноября в стране зарегистрированы 2.698 новых случаев COVID-19. Число заболевших второй день составляет менее трёх тысяч, но число тяжелобольных пациентов достигло рекордного уровня, что вызывает обеспокоенность по поводу нехватки больничных коек. Общее число заражённых с начала пандемии – 420.950 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умерли ещё 30 человек. Общее число умерших – 3.328 человек. Коэффициент смертности 0,79%. Число пациентов, находящихся в тяжёлом и критическом состоянии, составило 549 человек, что на 34 человека больше, чем накануне. Это рекордное число с начала пандемии. Почти 90% тяжёлых случаев составляют пациенты старше 60 лет. Органы здравоохранения пытаются обеспечить достаточное количество больничных коек, особенно в столичном регионе, на долю которого регулярно приходятся до 80% новых случаев инфекции. Растут опасения по поводу возможного роста заболеваемости как в результате смягчения правил социального дистанцирования, так и в связи с возобновлением очных занятий в школах. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 82,4% населения страны, 79% населения вакцинированы полностью.