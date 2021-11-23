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РК, США и Япония могут добиться большего успеха, работая вместе. Об этом заявил 22 ноября представитель госдепартамента США Нед Прайс. Его замечание прозвучало после того, как заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори бойкотировал совместную пресс-конференцию со своими южнокорейским и американским коллегами Чхве Чжон Гоном и Уэнди Шерман. США постоянно подчёркивают важность трёхсторонних отношений,- напомнил Нед Прайс. Он оценил встречу заместителей глав внешнеполитических ведомств РК, США и Японии, прошедшую на прошлой неделе, как «очень конструктивную». «Это была хорошая встреча»,- отметил Нед Прайс. Японский дипломат отказался от участия в пресс-конференции со своими коллегами из РК и США из-за конфликта с Сеулом, связанного с островами Токто в Восточном море. Они принадлежат РК, но Япония оспаривает право владения ими. Недовольство Токио вызвало то, что 16 ноября начальник полицейского управления РК Ким Чхан Рён посетил острова Токто.