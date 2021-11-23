Дипломаты РК и Японии провели рабочие переговоры

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Представители внешнеполитических ведомств РК и Японии провели 22 ноября в Сеуле рабочие переговоры. Директор департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД РК Ли Сан Рёль и его японский коллега Такэхиро Фунакоси обсудили конфликт вокруг островов Токто в Восточном море. Он обострился после того, как 16 ноября начальник полицейского управления РК Ким Чхан Рён посетил острова, которые Япония считает своей территорией. Южнокорейский дипломат сказал своему японскому коллеге, что никогда не примет какие бы то ни было претензии Токио на свои территории. В ответ Такэхиро Фунакоси повторил позицию Токио по этому поводу. В ходе переговоров Ли Сан Рёль напомнил о необходимости ускорения двусторонних консультаций для решения затяжных споров между двумя странами по поводу принудительного труда и сексуального рабства во время Второй мировой войны. Он напомнил о том, что Сеул выступает против плана Японии по сбросу в океан радиоактивной воды с АЭС Фукусима. Несмотря на разногласия по историческим вопросам, стороны разделили мнение о необходимости продолжения взаимодействия для решения этих проблем,- сообщили в южнокорейском МИД.