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Политика

Премьер-министр РК исключил возможность кадровых перестановок в правительстве

Write: 2021-11-23 11:41:06Update: 2021-11-23 11:52:45

Премьер-министр РК исключил возможность кадровых перестановок в правительстве

Photo : YONHAP News

Премьер-министр РК Ким Бу Гём исключил возможность перестановок в правительстве в последние месяцы работы нынешней администрации. «В этом нет смысла», - сказал премьер-министр, выступая 22 ноября на пресс-конференции в административном городе Сэчжоне. Он напомнил, до окончания срока полномочий нынешнего правительства остаются шесть месяцев. В последнее время появились  слухи о том, что вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги собирается баллотироваться на пост губернатора провинции Канвондо, а министр образования Ю Ын Хэ – на пост губернатора провинции Кёнгидо на местных выборах, намеченных на июнь 2022 года. Ким Бу Гём категорически опроверг слухи о том, что он заменит Ли Чжэ Мёна в качестве кандидата в президенты от правящей Демократической партии Тобуро на президентских выборах в марте будущего года, если нынешний кандидат выйдет из гонки. 
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